В Рязанской области ищут обломки сбитых беспилотников

В Рязанской области проводится мониторинг обстановки после атаки беспилотников. Об этом сообщает региональная опергруппа.

В субботу, 5 июля, в светлое время дня будут искать и ликвидировать обломки вражеских БПЛА.

Рязанцев просят не приближаться к остаткам беспилотников, которые могут содержать взрывчатку. Это опасно.

— Увидели обломок беспилотника — отойдите минимум на 100 метров и позвоните по номеру 112, — говорится в сообщении опергруппы.