В Рязанской области ищут обломки сбитых беспилотников

В Рязанской области проводится мониторинг обстановки после атаки беспилотников. Об этом сообщает региональная опергруппа.
В субботу, 5 июля, в светлое время дня будут искать и ликвидировать обломки вражеских БПЛА.
Рязанцев просят не приближаться к остаткам беспилотников, которые могут содержать взрывчатку. Это опасно.
— Увидели обломок беспилотника — отойдите минимум на 100 метров и позвоните по номеру 112, — говорится в сообщении опергруппы.
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