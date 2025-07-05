Ушёл из жизни Александр Боков, экс-глава Скопинского района

В ночь на субботу, 5 июля, в возрасте 65 лет скончался Александр Иванович Боков, бывший глава Скопинского района Рязанской области. Об этом сообщил Михаил Ромодин, действующий глава администрации района.
По его словам, Александр Иванович скончался после продолжительной болезни.
Александр Боков возглавлял Скопинский район в течение 11 лет. Он досрочно сложил полномочия главы администрации в декабре 2024 года.
РИА 7info выражает соболезнования родным и близким Александра Ивановича.
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