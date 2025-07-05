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Власть и политика

Ушёл из жизни Александр Боков, экс-глава Скопинского района

Алексей Самохин

В ночь на субботу, 5 июля, в возрасте 65 лет скончался Александр Иванович Боков, бывший глава Скопинского района Рязанской области. Об этом сообщил Михаил Ромодин, действующий глава администрации района. 

По его словам, Александр Иванович скончался после продолжительной болезни.

— За годы его работы, при его непосредственном участии на Скопинской земле произошло много положительных изменений. Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности он пользовался заслуженным уважением и у скопинцев, и у коллег, — написал Ромодин. 

Александр Боков возглавлял Скопинский район в течение 11 лет. Он досрочно сложил полномочия главы администрации в декабре 2024 года. 

— За 11 лет, которые Александр Иванович возглавлял администрацию, Скопинский район стал одним из самых успешных в Рязанской области, — отметила в день отставки Бокова министр по делам территорий Рязанской области Жанна Фомина. 

РИА 7info выражает соболезнования родным и близким Александра Ивановича.

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