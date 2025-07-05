В понедельник, 8 июля, православные христиане отмечают День памяти святых Петра и Февронии Муромских. Их считают защитниками брака, любви и верности, а сам праздник символизирует крепость семьи и духовное единство супругов.

История этих святых тесно связана с Рязанской землёй. Согласно древним преданиям, муромский князь Петр страдал тяжелой болезнью — проказой. Он увидел вещий сон, в котором ему указали, что исцелить недуг может простая девушка — Феврония из Рязанских краев. После встречи с ней князь пообещал жениться, если выздоровеет. Слово не сдержал — болезнь вернулась. Только после того как Петр сдержал обещание и стал мужем Февронии, недуг окончательно отступил.

Почему Февронию называли Русалицей

Февронию в народе часто называли Русалицей, пишет «Вечерняя Москва». Считалось, что именно в этот день русалки водят хороводы, особенно у рек и озёр. Поэтому в народных поверьях 8 июля — время, когда купание в водоёмах могло быть опасным, особенно детям и девушкам.

Народные приметы на 8 июля

Идёт дождь — год будет медовый, пчёлы принесут много нектара.

Северный ветер — к ясной погоде,

Восточный — к дождю.

Порывистый ливень — к потеплению.

После Русалицы, говорили в народе, начинается сорокадневный зной — самая жаркая пора лета.

Кому отмечать именины

8 июля по церковному календарю именины празднуют:

Феврония, Пётр, Василий, Фёдор, Давид, Семён, Никон, Денис, Константин, Ефросиния.