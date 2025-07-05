В эту субботу зрителей ТНТ ждет очередной выпуск психологического шоу «Мастер игры» (16+). В центре сюжета — противостояние светлых и темных игроков. На этот раз в команде светлых появится новый участник — шоумен Тимур Батрутдинов. Его первое впечатление от игры оказалось шокирующим.

Главный конфликт разгорится между Борисом Дергачевым и Евгением Ершовым, которые продолжают вести двойную игру. Батрутдинов, наблюдая за действиями Ершова, открыто высказался:

«Это очень опасное животное. Я увидел хрестоматийного подлеца. Этот человек идёт к победе любой ценой, даже ценой хейта зрителей. А он у него будет — 100%».

Ситуация в проекте обостряется с каждым эпизодом. Ночью темные игроки должны будут исключить одного из участников, не получившего иммунитет в прошлом задании. Под ударом — Даниил Вахрушев и Игорь Чехов.

Романтическая линия и экстрасенсорный поворот

Параллельно в шоу развивается романтическая интрига. Тимур Батрутдинов сблизился с Мариам Тилляевой — внучкой первого президента Узбекистана. Однако у девушки есть свой план на развитие этих отношений.

Не обойдется без традиционного круглого стола. Единственный оставшийся в проекте экстрасенс — Саманта Адам — решит применить способности и проверит догадку о личности очередного темного игрока. Это вмешательство способно кардинально изменить итоги голосования.