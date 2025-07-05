Ида Галич поставила ультиматум в шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ

В субботу, 5 июля, в 21:00 зрители ТНТ увидят заключительный выпуск пятого сезона развлекательного шоу «Музыкальная интуиция» (16+). Участники — известные артисты и блогеры — в очередной раз попытаются угадать, кто из конкурсантов действительно умеет петь, а кто только делает вид.

В финальной серии в составе команды певицы Алсу сыграют блогер Ида Галич и юморист Игорь Джабраилов. Их соперниками станет команда исполнительницы Ксении Минаевой, в которой — комики Антон Иванов и Роман Косицын.

Галич: «Мы бьёмся насмерть»

С первых минут шоу атмосфера становится напряжённой. Игорь Джабраилов подметил, что знаменитости «стали играть слишком серьёзно». На это Ида Галич ответила жёстко:

«Я очень азартна и ненавижу проигрывать! Мы здесь сегодня не получаем удовольствие, а бьёмся насмерть!»

Фото: ТНТ

Команды проходят традиционные раунды — «Знакомства», «Силуэты», «Демозапись» и «Дуэты». В каждом из них участники должны отличить настоящих вокалистов от тех, кто только притворяется. Победа — не только престиж, но и благотворительный приз.

Алсу и Минаева выйдут в дуэтах

В финале шоу капитаны исполняют свои хиты в дуэте с незнакомцами. Алсу представит песню «Свет в твоём окне», Ксения Минаева — композицию «Шоколадка». Исход музыкальной битвы определит, кому достанется главный приз выпуска.

В числе участников шоу — люди с разным опытом: кто-то выступал на сцене оперного театра, кто-то владеет собственным караоке-клубом. Но всё это не гарантирует вокальных данных — именно в этом интрига проекта.