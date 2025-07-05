«МК» назвал причину конфликта Смолова с посетителями «Кофемании»

Конфликт в «Кофемании» произошёл после того, как Смолов предложил посетителям кафе выпить за победу его команды, а мужчины отказались. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Футболист Фёдор Смолов стал участником конфликта в столичном кафе «Кофемания». По информации «МК», инцидент произошёл утром 28 мая. В сеть ранее попало видео, на котором спортсмен вступает в перепалку с другими посетителями.

По словам друзей пострадавшего, Смолов предложил мужчинам за соседним столиком выпить за победу «Краснодара». Они вежливо отказались. Один из них оказался совладельцем компании «Подъем групп», а другой — его сотрудником из Челябинска. В этот день мужчины направлялись на строительную выставку в «Крокус Сити» и зашли позавтракать.

Отказ вызвал у футболиста раздражение. По данным СМИ, Смолов предложил выйти на улицу, чтобы «поговорить». После очередного отказа спортсмен ударил одного из мужчин. Пострадавший позже обратился за медицинской помощью, ему диагностировали перелом челюсти.

Источники из окружения пострадавшего сообщили, что после происшествия к нему приходили неизвестные с просьбой забрать заявление из полиции.