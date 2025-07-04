Семья, любовь и танцы! Афиша мероприятий Рязани 5-6 июля 

Вот и наступили первые выходные июля! Погода потихоньку приходит в летнюю норму, и мы очень будем надеяться, что окончательно, а это значит, что пришло время для отдыха активного, яркого и запоминающегося! Рассказываем, где и когда в грядущие два дня пройдут самые теплые и веселые мероприятия.

5 июля, суббота

– Музыкально-поэтический спектакль «Времена года» (12+), Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина – в 15:00 учреждение распахнет свои двери для всех желающих насладиться чем-то одновременно нежным и глубоким. Под эгидой проекта «Рязанские Мадонны» наши поэтессы и артистки помогут зрителям окунуться в мир прекрасной музыки и лирики, воплощающих в себе очарование природных перемен.

– Фестиваль «Танцевальный городок» (0+), Рязанская ВДНХ – вот так легким движением руки Торговый городок превратился в Танцевальный! Очередной праздник в рамках «Фестивального лета» традиционно сулит нам множество мастер-классов и красочную концертную программу.

Интерактивы:

– 16:00–18:00 — Мастер-класс «Рисуем интерьерную картину мастихином и текстурной пастой»;

– 17:00–19:00 — Мастер-классы:

– По мозаике в формах

– К-поп интерактив «Летний джем»

– «Сальса для всех» от Михаила Кобзева;

– 18:00–20:00 — Анимационная программа для детей;

– 19:00–22:00 — Мастер-класс по кубинской сальсе и опен-эйр от школы танцев «Хенте Либре».

Концертная программа:

– 20:00–21:00 — Выступление танцевального коллектива «Поколение Dance» (Студия эстрадного танца Евгения Осотина) (0+);

– 21:00–22:00 — Выступление кавер-группы «Таймерс» (0+).

6 июля, воскресенье

– Праздник «Лебединая верность» (6+), Парк имени Ю.А. Гагарина – в 18:00 артисты ДК «Приокского» поздравят жителей города с приближающимся Днём семьи, любви и верности. В рамках события тематические выступления представят песенно-инструментальный ансамбль «Отрада», солисты Народного ансамбля народного танца «Лель», артисты клуба любителей эстрадной музыки, а также солисты Александр Фирсов и Юрий Баранов. Ведущими программы традиционно станет семейная пара – на сей раз Юлия и Юрий Цветковы. Помимо концертной программы ожидаются анимационные площадки и мастер-классы.