В центре Рязани проходит выставка ретро-техники экстренных служб

В субботу, 5 июля в Рязани стартовала ежегодная выставка-парад ретро-техники экстренных служб. Праздничное мероприятие приурочено ко дню образования ГАИ — 89 лет со дня основания службы Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба ведомства.

С 14:30 до 17:00 на Театральной площади горожане и гости города смогут увидеть уникальные автомобили и мотоциклы, находившиеся на службе различных ведомств: Госавтоинспекции, Пожарной охраны, Медицинской службы, Федеральной службы охраны и Комитета государственной безопасности. Некоторые экспонаты датируются 1935 годом выпуска.

Все образцы восстановлены до рабочего состояния и представляют собой часть истории развития служб спасения и правопорядка в СССР и России.

Помимо осмотра техники, для гостей будет организована концертная программа. В ней участвуют творческие коллективы Культурного центра УМВД России по Рязанской области.

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