Мэрия сообщила об ограничении парковки у вокзала Рязань-2

Администрация Рязани сообщила об изменении в схеме движения и парковки транспорта в городе.
В период с 09.00 7 июля до 20.00 11 июля будет ограничена парковка для частного транспорта на привокзальной площади станции «Рязань-2» и ограничен проезд на участке дороги от сквера Трудовой Доблести до д. 1 по площади Димитрова.
Ограничения вводятся в связи с выполнением работ по благоустройству привокзальной площади станции «Рязань-2».
Рязанцев просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута и не парковать автомобили на указанных участках в обозначенный период.
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