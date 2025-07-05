Мэрия сообщила об ограничении парковки у вокзала Рязань-2

Администрация Рязани сообщила об изменении в схеме движения и парковки транспорта в городе.

В период с 09.00 7 июля до 20.00 11 июля будет ограничена парковка для частного транспорта на привокзальной площади станции «Рязань-2» и ограничен проезд на участке дороги от сквера Трудовой Доблести до д. 1 по площади Димитрова.

Ограничения вводятся в связи с выполнением работ по благоустройству привокзальной площади станции «Рязань-2».

Рязанцев просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута и не парковать автомобили на указанных участках в обозначенный период.