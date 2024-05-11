Воскресенье, 12 мая, 2024

Президент рязанского мотоклуба исполнил мечту шацкой школьницы

Автор: Кристина Аманн

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Полина Загребаева и Андрей Аршинов. Фото Юрия Скороходова.

Об ученице Шацкой средней школы Полине Загребаевой несколько лет назад шатчане узнали благодаря появившимся в городе настенным рисункам Игоря Талькова, Виктора Цоя и муралам в историко-культурном центре и возле «Пятерочки» на улице Комсомольская (первый посвящен истории создания Шацка, второй — Великой Отечественной войне). Но кроме живописи и граффити, девушка с юных лет увлекается мотоциклами и мотодвижением в целом. Как только Полине исполнилось 18 лет, в ее жизни появился свой долгожданный «железный конь».

Но этого ей было мало: она хотела не просто кататься, а превратить свое увлечение в нечто большее и привлечь на свою сторону единомышленников. Накануне 9 Мая она решила организовать мотопробег, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Вот только времени на подготовку у нее было совсем мало, да еще и погодные условия грозили сорвать все планы. Но начинания девушки поддержали, и мечта ее все-таки осуществилась.   

Полина не раз участвовала в акциях, посвященных сохранению исторической памяти, и совсем не удивительно, что когда в ее жизнь пришел мотоцикл, первое, о чем она подумала, была организация патриотического мотопробега. Вот только на подготовку и реализацию проекта у нее была всего лишь неделя. И каждый день приносил все новые неприятные сюрпризы.

Первое, с чем столкнулась Полина – поиск единомышленников. Конечно, в Шацке мотолюбителей немало, но собрать их в единую организованную колонну и объединить для одной общей цели за короткий срок непросто. Включить мотопробег в общегородской план мероприятий на 9 Мая тоже не получилось. «Все новое требует более длительной подготовки», — говорили ей.

Но Полина не теряла надежды проехать в мотоколонне по шацким улицам. С помощью неравнодушных людей удалось выйти на мотоклуб «Коловрат МСС» город Рязань. Его президенту Андрею Аршинову она рассказала о своей идее, и он решил поддержать шатчанку.

На официальной странице мотоклуба появился пост о мотопробеге Рязань-Шацк. Счастью Полины не было предела: вот-вот мечта должна исполниться! Ее, юную шацкую мотоциклистку, готовы поддержать члены мотоклуба!  

Но тут погода внесла свои коррективы, и рязанские байкеры были вынуждены отменить мотопробег. Оно и не удивительно: не каждое 9 Мая выдается таким снежным…

Казалось бы, мечте Полины не суждено было исполниться в этом году.

— Руки в какой-то момент опустились, — призналась Полина. – Понимала, что вряд ли что-то получится изменить, и уже готова была отложить свои планы еще на год. Но вдруг мне перезвонил Андрей Аршинов и сказал, что хоть из-за снега и низкой температуры энтузиазма у людей поубавилось, но сам он готов приехать в Шацк и вместе со мной возложить цветы к памятникам».  

Мотопробег охватил три населенных пункта: Шацк, Казачью и Черную Слободы. В каждом из них Андрей Аршинов и Полина Загребаева возложили цветы к обелискам памяти. Поддержал пробег дедушка Полины Юрий Скороходов. Он ехал за ними на автомобиле, делал фото и видео.

«Мне не передать тех эмоций, которые я испытала, потому что сбылась моя маленькая мечта!» — написала Полина на своей странице во «ВКонтакте», выражая благодарность мотоклубу.

В свою очередь и сам Андрей Аршинов тепло отозвался о юной шацкой мотоциклистке.

«К сожалению, погода не позволила нам организовать мотоколонну, — говорит он. – Но я не поехать не мог, ведь, как оказалось, нас очень ждали. Я очень рад, что среди современной молодёжи есть те, кто знает, ценит и чтит память наших предков. А еще испытывает искренний интерес к мотодвижению и разделяет его ценности. У Полины замечательные бабушка и дедушка. Меня встретили очень тепло и гостеприимно. Обсудили с Полиной планы на будущее, надеюсь, в следующем году все-таки удастся в Шацком районе организовать полноценный мотопробег!»

Полина заканчивает 11 класс, и летом ей предстоит не только сдать ЕГЭ и поступить в вуз, но и получить категории «А», которая в будущем позволит ей пересесть на полноценный мотоцикл (сейчас у девушки открыты категории «В» и «М», и она ездит на мопеде).

«Я планирую серьезно заняться изучением мотодвижения и связать с этим свою жизнь, — говорит Полина. – Начало уже положено, планы на будущее есть! А после такой большой поддержки мотивации прибавилось вдвойне! Уверена, все то, о чем я мечтаю, сбудется, а я приложу к этому максимум усилий!»

P.S. О мотоклубах в обществе существует много негативных стереотипов. Однако сегодня объединения мотоциклистов и байкеров в подавляющем большинстве не просто носят мирный характер, но и активно участвуют в общественной и культурной жизни городов и районов. Они организовывают патриотические акции, посещают учебные учреждения, где рассказывают о необходимости соблюдения правил дорожного движения, организовывают масштабные фестивали и многое другое. А еще по возможности поддерживают проекты различной направленности, которые так или иначе связаны с мотодвижением.

Надеюсь, у Полины действительно поучится собрать вокруг себя единомышленников, которые помогут продвинуть мотокультуру в Шацком районе. 

Президент рязанского мотоклуба исполнил мечту шацкой школьницы
Президент рязанского мотоклуба исполнил мечту шацкой школьницы
Президент рязанского мотоклуба исполнил мечту шацкой школьницы
Президент рязанского мотоклуба исполнил мечту шацкой школьницы

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