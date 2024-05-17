Казанскую икону Божией Матери привезут в Рязань утром 19 мая

С 19 по 20 мая в Рязанской области пройдет общероссийская акция «Всероссийский молебен о Победе». В ходе акции состоится принесение чудотворного списка Казанской иконы Божией Матери из Москвы.

Акция проводится с благословения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ее организатором является Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при поддержке властей регионов России, Всемирного Русского Народного Собора и Фонда «Царьград».

Чудотворный образ Казанской Божией Матери посетит более 50 городов России. В Рязани святыня будет встречена 19 мая в 07:30 в кафедральном соборе Рождества Христова.

В связи с проведением акции и Всероссийского полумарафона «Забег.РФ» в Рязани 19 мая с 06:00 до 13:00 будет временно перекрыто движение транспорта на площади Соборной. Автолюбителям рекомендуется заранее планировать маршруты и парковать автомобили на разрешенных стоянках, например, на улице Садовой или за РГУ.