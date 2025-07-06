Метеор засняли в ночном небе над Рязанью

В ночном небе над Рязанью засняли метеор. Соответствующее видео публикует группа «RZNASTRO» ВКонтакте.
В ночь с 5 на 6 июля в рязанскую камеру проекта STARVISOR попался метеор. Данное явление возникает при сгорании в атмосфере Земли мелких метеорных тел, например, осколков комет или астероидов.
Метеоры выглядят как кратковременные вспышки, оставляющие за собой узкий светящийся след. В обиходе их нередко называют «падающими звёздами».
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