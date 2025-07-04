Подростки-наркозакладчики распространяли крупную партию «синтетики» в Касимовском районе

Двое подростков задержали за сбыт крупной партии синтетических наркотиков Об этом информирует следственное управление СК РФ по Рязанской области.

Сообщается, что «синтетику» 17-летние парни распространяли на территории Касимовского района. До этого, в мае, с наркозакладчиками списались неизвестные и предложили «работу».

Подозреваемые получили партию наркотиков. Их они расфасовали и упаковали. Свёртки с «синтетикой» размещались в тайниках.

Подростков задержали. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.