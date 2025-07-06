Святой Серафим Саровский оставил пророчества о судьбе России, они начали сбываться, пишет ИА «Кулик».

Он предрекал, что страна станет ориентиром для человечества, несмотря на все испытания.

«Когда Россия возвысится над всем сущим, вы узрите, что она осталась единственной, под защитой Божьей. Ему угодно, чтобы она стала центром объединения и правила миром», — говорил Саровский.

Святой отмечал, что трудности, с которыми сталкивается страна, лишь укрепляют ее.

Издание напомнило, что еще при жизни Серафим Саровский верно предсказал революцию, падание монархии и гонения на Церковь при советской власти.