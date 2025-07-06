Святой Серафим Саровский оставил пророчества о судьбе России, они начали сбываться, пишет ИА «Кулик».
Он предрекал, что страна станет ориентиром для человечества, несмотря на все испытания.
Святой отмечал, что трудности, с которыми сталкивается страна, лишь укрепляют ее.
Издание напомнило, что еще при жизни Серафим Саровский верно предсказал революцию, падание монархии и гонения на Церковь при советской власти.
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