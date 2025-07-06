Владимир Зеленский должен согласиться на мирное соглашение на условиях России, чтобы спасти Украину, написал обозреватель «КП» Александр Гришин.

Он привел данные, согласно которым, Украина потеряла примерно 40% трудоспособного населения. При этом в стране сильно упала рождаемость, а число пенсионеров растет.

«Есть один выход – немедленно принять все условия Москвы, прекратить военные действия и начинать восстановление страны», — отметил Гришин.

Автор публикации считает, что украинской власти потребуется для этого как минимум полвека.

По его мнению, Зеленский вряд ли откажется от власти, поскольку не хочет нести ответственности за допущенные им ошибки на посту президента.