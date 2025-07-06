Участник СВО ответил модели из Екатеринбурга на обвинения в изнасиловании

Боец СВО по имени Константин не насиловал модель и блогера из Екатеринбурга, все было по обоюдному согласию, заявил E1.RU его адвокат Виктор Кольцов.

Девушка, подрабатывающая в такси, пожаловалась, что 14 мая ее изнасиловал пассажир, которого она везла из психоневрологического госпиталя для ветеранов войн.

«Никаких насильственных действий со стороны моего подзащитного там не было», — пояснил Кольцов.

По его словам, девушка была пьяна и спрашивала военного о выплатах за участие в боевых действиях. Боец служит по контракту с прошлого года.

Адвокат добавил, что пара продолжила общение в квартире. При этом у Константина не функционирует одна рука из-за ранения.

Сама же девушка планирует обжаловать отказ в возбуждении дела в военной прокуратуре.