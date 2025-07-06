Мужчину задержали по подозрению в серии краж из автомобилей в Рязани

Рязанец 18 лет подозревается в серии краж из автомобилей, припаркованных на улице Новаторов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по области.

На улице Новаторов около дома рязанец 37 лет припарковал свой автомобиль ВАЗ-2114. Позже мужчина обнаружил, что из машины похитили приборную панель, аккумуляторный гвоздезабивающий инструмент и зеркала заднего вида. Рязанец обратился с заявлением в полицию.

Сотрудники правопорядка, опросив местных жителей, узнали, что недавно молодой парень продавал с рук набор автозапчастей. Оперативники выяснили, что им оказался 18-летний мужчина, который причастен к краже. Злоумышленника задержали. В гараже рязанца обнаружили похищенные запчасти и инструмент. Выяснилось, что 18-летний рязанец причастен к аналогичной краже из автомобиля, припаркованного на улице Новаторов. В тот раз пропала часть оборудования салона. Похищенное изъяли.

Возбуждено уголовное дело. Рязанцу грозит до 5 лет лишения свободы.