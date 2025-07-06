Ждал сына 15 лет, чтобы назвать его Семён Семёнов: в семье Натальи и Владимира родился седьмой ребенок

В Рязанском Перинатальном центре Наталья стала мамой седьмой раз. Об этом сообщается в группе медучреждения ВКонтакте.

Семён оказался самым крупным при рождении ребенком в семье — 3990 грамм, а мальчиком только вторым. Теперь в семье Натальи и Владимира 5 дочек и 2 сыночка: Алина, Владислав, Елизавета, Мария, Александра и Ксения, Владислав и, конечно, Семён. Оказалось, что папа больше 15 лет ждал рождения мальчишки, чтобы назвать его Семён Семёнов.

Новорождённый с мамой чувствуют себя хорошо. Сейчас они находятся в медучреждении под наблюдением врачей, в ближайшее время будут планироваться на выписку.