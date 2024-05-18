Фестиваль «Рязань молодёжная: ты в центре» прошёл в Торговом городке

В субботу, 18 мая, в Торговом городке впервые прошёл профориентационный фестиваль «Рязань молодежная: ты в центре». Мероприятие состоялось в рамках Года семьи.

Жители региона познакомились с рязанскими учреждениями среднего профессионального и высшего образования, их направлениями подготовки и программами обучения, а также с ведущими региональными предприятиями.

К будущим студентам обратился губернатор Рязанской области Павел Малков.

— Всем молодым людям сейчас очень важно сориентироваться, выбрать себе профессию и уже дальше целенаправленно двигаться по её освоению. Сегодня мы постарались сделать мероприятие в новом, фестивальном формате. Здесь собрались и работодатели, и вузы, и ссузы, и социальные учреждения, здесь можно посмотреть, что каждая организация предлагает, и, может быть, сделать для себя самый важный выбор, — отметил глава региона.

На фестивале проходили мастер-классы по различным направлениям, консультации по поступлению и трудоустройству абитуриентов, работала фотозона.

Посетители смогли погрузиться в атмосферу костюмированного бала, выучить кадриль и поиграть в ручеек.