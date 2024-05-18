Суббота, 18 мая, 2024

Фестиваль «Рязань молодёжная: ты в центре» прошёл в Торговом городке

Автор: 7info

Опубликовано

В субботу, 18 мая, в Торговом городке впервые прошёл профориентационный фестиваль «Рязань молодежная: ты в центре». Мероприятие состоялось в рамках Года семьи.

Жители региона познакомились с рязанскими учреждениями среднего профессионального и высшего образования, их направлениями подготовки и программами обучения, а также с ведущими региональными предприятиями.

К будущим студентам обратился губернатор Рязанской области Павел Малков.

— Всем молодым людям сейчас очень важно сориентироваться, выбрать себе профессию и уже дальше целенаправленно двигаться по её освоению. Сегодня мы постарались сделать мероприятие в новом, фестивальном формате. Здесь собрались и работодатели, и вузы, и ссузы, и социальные учреждения, здесь можно посмотреть, что каждая организация предлагает, и, может быть, сделать для себя самый важный выбор, — отметил глава региона.

На фестивале проходили мастер-классы по различным направлениям, консультации по поступлению и трудоустройству абитуриентов, работала фотозона.

Посетители смогли погрузиться в атмосферу костюмированного бала, выучить кадриль и поиграть в ручеек.

Фестиваль «Рязань молодёжная: ты в центре» прошёл в Торговом городке
Фестиваль «Рязань молодёжная: ты в центре» прошёл в Торговом городке
Фестиваль «Рязань молодёжная: ты в центре» прошёл в Торговом городке
Фестиваль «Рязань молодёжная: ты в центре» прошёл в Торговом городке
Фестиваль «Рязань молодёжная: ты в центре» прошёл в Торговом городке
Фестиваль «Рязань молодёжная: ты в центре» прошёл в Торговом городке

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Рязани наконец-то стали углублять русло Трубежа

Акценты
На прошлой неделе рязанцы и гости города, прогуливающиеся около пристани близ Рязанского кремля, заметили массивное и явно не прогулочное судно, медленно движущееся по Трубежу.

В Рязани на два дня ограничат движение по улице Павлова

Новости Рязани
Причина: проведение дорожных работ по уборке мусора и песчаных наносов.

В Рязани 8-летний ребенок попал под Lexus у школы в Кальном

Новости Рязани
По предварительной информации, 35-летняя жительница Рязани, управляя автомобилем марки Lexus, совершила наезд на юного пешехода.

Конфликт с участием иностранных студентов в Рязани попал на видео

Новости Рязани
Причина конфликта, обстоятельства произошедшего неизвестны.

Проехавшую по Рязани колонну мотоциклистов сняли на видео

Новости Рязани
Колонну мотоциклистов, ехавших по улице Новой, снял на видео подписчик группы «Новости Рязани 7info» ВКонтакте.