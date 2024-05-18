Фестиваль «Рязань молодёжная: ты в центре» прошёл в Торговом городке

В субботу, 18 мая, в Торговом городке впервые прошёл профориентационный фестиваль «Рязань молодежная: ты в центре». Мероприятие состоялось в рамках Года семьи.
Жители региона познакомились с рязанскими учреждениями среднего профессионального и высшего образования, их направлениями подготовки и программами обучения, а также с ведущими региональными предприятиями.
К будущим студентам обратился губернатор Рязанской области Павел Малков.
На фестивале проходили мастер-классы по различным направлениям, консультации по поступлению и трудоустройству абитуриентов, работала фотозона.
Посетители смогли погрузиться в атмосферу костюмированного бала, выучить кадриль и поиграть в ручеек.