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Новости России

Вероятность возвращения российских футбольных команд на международную арену к концу 2025 года оценивается как высокая — Дюков

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что существует высокая вероятность возвращения российских клубов и сборных к участию в международных соревнованиях до конца 2025 года. Об этом он сообщил журналистам, ссылаясь на различные источники, пишет ТАСС

«Недавно я говорил о возвращении к турнирам. Это основано на разной информации и интуиции. Откуда информация? Из разных источников. Вероятность того, что Россию вернут до конца 2025 года, высока», — подчеркнул глава РФС.

Ранее схожую позицию выразил советник руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по взаимодействию с лигами, клубами и форумом мировых лиг Сергей Прядкин. Выступая на конференции РФС, он предположил, что возвращение российских команд на международную арену может произойти в обозримом будущем.

Напомним, что в феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

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