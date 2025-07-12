Вероятность возвращения российских футбольных команд на международную арену к концу 2025 года оценивается как высокая — Дюков

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что существует высокая вероятность возвращения российских клубов и сборных к участию в международных соревнованиях до конца 2025 года. Об этом он сообщил журналистам, ссылаясь на различные источники, пишет ТАСС.

«Недавно я говорил о возвращении к турнирам. Это основано на разной информации и интуиции. Откуда информация? Из разных источников. Вероятность того, что Россию вернут до конца 2025 года, высока», — подчеркнул глава РФС.

Ранее схожую позицию выразил советник руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по взаимодействию с лигами, клубами и форумом мировых лиг Сергей Прядкин. Выступая на конференции РФС, он предположил, что возвращение российских команд на международную арену может произойти в обозримом будущем.

Напомним, что в феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.