Врачи-онкологи удалили пациенту половину тела из-за рака кожи

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина провели редчайшую операцию — гемикорпорэктомию (удаление нижней половины тела) 43-летнему жителю Вязьмы Смоленской области. Как сообщили в пресс-службе учреждения РИА Новости, операция длилась 12 часов, и уже через три недели пациент вернулся домой.

«Хирурги НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России провели уникальную операцию — гемикорпорэктомию 43-летнему пациенту из Вязьмы», — уточнили в медцентре.

Сергей Филимоненков около 25 лет был прикован к инвалидной коляске после тяжёлой травмы, полученной в аварии. Позже у него развился остеомиелит, а в 2024 году онкологи Смоленска диагностировали плоскоклеточный рак кожи. К моменту постановки диагноза опухоль охватила почти всю поясничную область.

«Единственным шансом спасти жизнь пациента была гемикорпорэктомия. До нас в России такую операцию выполняли лишь один раз. В мире известно около 80 подобных случаев, и большинство из них подробно не описаны», — рассказал заведующий отделом онкоортопедии НМИЦ Ренат Валиев.

Решение о проведении сложнейшего хирургического вмешательства принял директор НМИЦ, главный внештатный онколог Минздрава РФ, академик РАН Иван Стилиди. Он также лично руководил операцией.

«Операция под его руководством длилась 12 часов. Через три недели после неё Сергей Сергеевич и его супруга Маргарита вернулись домой в Вязьму», — добавили в пресс-службе.