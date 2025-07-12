В Касимовском округе остановили 14-летнего скутериста

В Касимовском муниципальном округе ст.Касимов на ул.Вокзальная при надзоре за дорожным движением сотрудники Госавтоинспекции остановили 14-летнего подростка, управляющего скутером без прав. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В соответствии с частью 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством или лишенному такого права, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Родителям несовершеннолетних выдано уведомление о недопущении действий создающих условия для совершения административных правонарушений, а также возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.