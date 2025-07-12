Клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш) в беседе с «Абзацем» прокомментировал резонансное видео, на котором священнослужители передвигаются на Mercedes-Benz G-Class стоимостью около 36 миллионов рублей. По его словам, дорогой автомобиль сам по себе не является поводом для осуждения, поскольку неизвестно, при каких обстоятельствах он оказался в распоряжении представителей духовенства.

«[Авторов видео] душит жаба — и не просто жаба жадности, но и ненависти ко Христу и Его святой Церкви, — заявил отец Макарий. — Совершенно очевидно, что священники не участвовали в оценке машины на аукционе. А даже если и участвовали, откуда мы знаем, при каких условиях и на какие средства её приобрели? Возможно, автомобиль был передан благотворителями».

Он подчеркнул, что публикация видео и осуждение со стороны пользователей не имеют под собой разумного основания.

«Те, кто злорадствует и разгоняет в себе ненависть, делают это из собственной злобы. Как клопы, находящие уязвимое место, они в него впиваются. Я не вижу здесь реальной проблемы. Зато у тех, кто осуждает, проблема есть — и за неё они ответят перед Богом и собственной совестью», — подчеркнул он.

Также иеромонах допустил, что автомобиль мог принадлежать храму, церковной организации или быть взят в аренду. Публикация подобных кадров, по мнению священника, говорит о том, что авторы до сих пор мыслят категориями, «основанными на пережитках большевизма».

Ранее в интернете распространилось видео, на котором очевидец запечатлел двух священнослужителей, едущих на автомобиле Mercedes-Benz G-Class стоимостью около 36 миллионов рублей. Также было отмечено, что на машине установлены необычные номера, которые, по предположению автора, могли быть приобретены отдельно.