Мужчина признался в убийстве 8-летней девочки в Ростовской области

В Ростовской области 25-летний житель посёлка Дорожный Аксайского района признался в убийстве 8-летней девочки, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Тело ребёнка нашли 17 мая в лесопосадке с признаками насильственной смерти.

По словам задержанного, он ехал на машине. В станице Ольгинской заметил маленькую девочку и предложил её подвезти до дома. Когда девочка села в автомобиль, он вывез ее в безлюдное место, где убил.

По уголовному делу проводятся следственные действия, назначены экспертизы. Следствие готовит ходатайство в суд о помещении задержанного в СИЗО.