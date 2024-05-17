Бойфренд забил насмерть солистку группы Una Анастасию Котову — СМИ

В Санкт-Петербурге 31-летний мужчина забил до смерти 37-летнюю солистку группы Una Анастасию Котову. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

Инцидент произошел в квартире на Тверской улице. По предварительным данным, у пары произошла ссора на фоне алкогольного опьянения молодого человека. Мужчина нанес Котовой множественные удары, от которых она скончалась на месте.

Подозреваемый сам вызвал полицию и сообщил о случившемся. Его задержали. Ранее он привлекался к ответственности за грабеж.

Анастасия Котова была солисткой группы Una с 2005 года. Группа исполняла музыку в стиле overground, undersky и post-davidbowie.

У Котовой на следующей неделе должен был быть день рождения. Ее коллеги по группе, родные и друзья выражают соболезнования в связи с трагедией.