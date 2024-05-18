Суббота, 18 мая, 2024

Назван главный модный тренд летнего сезона 2024 года

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от garetsvisual на Freepik

Стилист и фешен-блогер Ольга Ким поделилась с NEWS.ru прогнозами на главный тренд летнего сезона 2024 года. По ее словам, в этом году в моде будут длинные платья и юбки, а также вязаные платья и топы в сеточку.

Длинная и комфортная мода

«Один из главных летних трендов — это длина макси. Платья, юбки в пол будут в тренде весь летний сезон», — говорит Ким.

Широкие брюки остаются актуальными

Несмотря на то что широкие брюки вошли в моду несколько лет назад, они по-прежнему актуальны. «Также один из трендов лета 2024 — это широкие длинные брюки, но это не острый тренд. Они вошли в моду и укоренились еще пару лет назад, но до сих пор очень актуальны», — отмечает стилист.

Вязаные платья и топы в сеточку

«Такой тренд, как вязаные платья и топы в сетку, активно набирает популярность с приходом лета», — говорит Ким.

Ретро-кеды

«Главный обувной тренд — плоские кеды в стиле ретро. Вы можете выбрать как именитые бренды, так и что-то локальное», — заключила стилист.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Девушка упала в Волгу с моста Саратов-Энгельс

Бывший муж зарезал девушку на улице в Екатеринбурге

Байкеры собрались в Рязани на открытие летнего мотосезона

В Рязани определён победитель Студенческого Кубка КВН

Артёмов прокомментировал строительство школы в Семчино

Мужчина признался в убийстве 8-летней девочки в Ростовской области

В Рязани 32-летний мужчина на «Ладе Гранта» врезался в «Пятёрочку»

Гражданка Туниса упала с 3-го этажа на улице Татарской в Рязани

Стали известны подробности жесткого убийства в загсе 21-летней девушки

Штраф за безбилетный проезд в Рязанской области вырастет до 500 рублей

В ДТП с двумя фурами в Александро-Невском районе погиб 19-летний пассажир

Пляж на Ореховом озере готовится к открытию купального сезона

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Девушка упала в Волгу с моста Саратов-Энгельс

Новости мира
По данным журналистов, пострадавшую удалось спасти. В Минздраве рассказали, что её доставили в одну из местных больниц с диагнозом переохлаждение.

Бывший муж зарезал девушку на улице в Екатеринбурге

Новости мира
Подруга погибшей рассказала журналистам, что убийца — бывший муж. Девушка давно с ним развелась, но мужчина не хотел её отпускать, сильно ревновал.

Байкеры собрались в Рязани на открытие летнего мотосезона

Новости Рязани
Судя по видео, на месте находятся несколько сотен мотоциклистов.

В Рязани определён победитель Студенческого Кубка КВН

Новости КВН
Студенческий Кубок КВН получила команда «Время первых» Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя.

Артёмов прокомментировал строительство школы в Семчино

Администрация
Пост мэр разместил на странице ВКонтакте.