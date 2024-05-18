Назван главный модный тренд летнего сезона 2024 года

Стилист и фешен-блогер Ольга Ким поделилась с NEWS.ru прогнозами на главный тренд летнего сезона 2024 года. По ее словам, в этом году в моде будут длинные платья и юбки, а также вязаные платья и топы в сеточку.

Длинная и комфортная мода

«Один из главных летних трендов — это длина макси. Платья, юбки в пол будут в тренде весь летний сезон», — говорит Ким.

Широкие брюки остаются актуальными

Несмотря на то что широкие брюки вошли в моду несколько лет назад, они по-прежнему актуальны. «Также один из трендов лета 2024 — это широкие длинные брюки, но это не острый тренд. Они вошли в моду и укоренились еще пару лет назад, но до сих пор очень актуальны», — отмечает стилист.

Вязаные платья и топы в сеточку

«Такой тренд, как вязаные платья и топы в сетку, активно набирает популярность с приходом лета», — говорит Ким.

Ретро-кеды

«Главный обувной тренд — плоские кеды в стиле ретро. Вы можете выбрать как именитые бренды, так и что-то локальное», — заключила стилист.