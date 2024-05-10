Рязань. Троицкий монастырь

Около оживлённой трассы на Московском шоссе напротив ТЦ «Барс» нельзя не заметить часовню. Это «святые врата» древнего мужского монастыря, восстановленные по старинным чертежам к 900-летию Рязани в 1995 году. Монастырь этот существует и сейчас. Издали видны купола его двух храмов, восстановленных нашими современниками.

Земля триединого начала

По утверждениям православных богословов, Бог представляется в трёх ипостасях: Бог-отец, Бог-сын и Дух святой. Этот догмат, окончательно оформленный на Константинопольском Вселенском Соборе 381 года, признают и наши православные современники.

Для наших предков Троица стала почитаемой с первых лет христианизации Руси, благодаря чему и стали возводиться храмы во имя святой Троицы. Один из них был основан в XIV столетии в том числе и на Рязанщине. По названию протекающей рядом реки он именовался также ещё и Усть-Павловским.

Для нашего Рязанского края величайшим событием всех времён является посещение Рязани в 1385 году великим русским святым Сергием Радонежским, – основателем будущей Троице-Сергиевой лавры, расположенной в современном Загорске. Выступил святой старец посредником между Олегом Рязанским и Дмитрием Московским, благодаря чему был подписан договор о мире «на вечные времена». По существующему преданию, Сергий Радонежский перед тем, как встретиться с Олегом Рязанским, ночевал в том месте, где располагается в Рязани нынешний Свято-Троицкий монастырь. Территория эта, заросшая тогда дремучим лесом, являлась рязанским пригородом, где игумен Радонежский встретил нескольких монахов. Стало быть, их скит тогда уже существовал.

Намоленное место

В XVI столетии Троицкий Усть-Павловский монастырь, как сказано в архивных документах, «от разорения врагов многия лета состоял в пустоте». К началу XVII века в обители было всего две деревянные кельи около небольшой деревянной церкви. А жил тогда в монастыре лишь один старец Симеон. Известен он был тем, что давал приют странникам и тогдашним бомжам, оказывая им в своём смирении особую милость. Всей своей деятельностью он доказывал, что у Бога «и один в поле воин».

Вход в Свято-Троицкую иноческую обитель

В конце XVII столетия Троицкий Усть-Павловский монастырь возродился, представ в новом обличии. Рязанский стольник Иван Иванович Вердеревский построил здесь каменный храм во имя Пресвятой Живоначальной Троицы. Возвёл он также колокольню, жилые и хозяйственные помещения, каменную ограду с четырьмя угловыми башнями. Монашеская братия пользовалась колодцем с чистейшей водой, мельницей на реке Павлове и обширным монастырским садом.

После пожара в 1736 году монастырь вновь перестраивался. На этот раз отличился другой Вердеревский – Алексей Петрович. Он не только устранил последствия пожара, но и построил новую тёплую церковь во имя Сергия Радонежского. В XVIII веке в Троицкой обители размещалась арифметическая школа, были устроены больница для неимущих и деревянная гостиница для приезжих богомольцев. При монастыре существовало кладбище, на котором хоронили особо знатных рязанцев. Здесь нашли последний приют Иван Иванович и Алексей Петрович Вердеревские, крупнейший рязанский меценат Гаврила Васильевич Рюмин, представители известнейших в своё время рязанских фамилий – Замятиных, Дубовицких, Живаго. В 1812 году на кладбище Троицкого монастыря был погребён великий русский зодчий Матвей Фёдорович Казаков.

В XIX веке отличились по части попечительства рязанские купцы Дмитрий Юкин и Григорий Анзимиров. Григорий Гаврилович в 1852 году подарил Троицкому монастырю икону Фёдоровской Богоматери, списанную с подлинной чудотворной святыни в Костроме (предполагают, что оригинал этой иконы принадлежал Александру Невскому).

«Святые врата»

Пожертвованная Анзимировым икона считалась главной ценностью монастыря. Имеются свидетельства чудодейственных избавлений при молитвах перед этой святыней от смертельных болезней.

В архитектурном ансамбле монастыря особо выделялась четырёхъярусная колокольня с восемью колоколами. Она была видна с московской дороги далеко до подъезда к Рязани.

В начале XX века были построены новые кельи и трапезная, устроены каменные полы в обеих церквях (Троицкой и Сергиевской). На хозяйственном дворе расположились амбары, баня, погреба и загоны для скота. Меценатская помощь к этому времени была уже не столь ощутима, как прежде, и монашеская братия самостоятельно обеспечивала не только себя, но и многочисленных нищих.

Разрушение и возрождение

В январе 1918 года имущество всех монастырей бывшей Российской империи по соответствующему декрету Советского правительства было отобрано пользу нового государства. Иноки Свято-Троицкого монастыря смирились с этим, помня о том, что «любая власть – от Бога». Они не испытали на себе тех ужасов пыток и физического унижения, которые проявлялись при ликвидации некоторых других иноческих обителей в других местах.

После упразднения монастыря в 1934 году его территорию использовал для своих нужд колхоз «Победа». Власти разрушили колокольню и снесли купола церквей. Сохранённые монастырские строения использовались под машинно-тракторную мастерскую. Позднее в зданиях разместился учебный комбинат автошколы. А также одно из подразделений завода автомобильной аппаратуры. В 1974 году территория этого предприятия расширялась. При закладке котлована под фундаменты историческое кладбище Троицкого монастыря было уничтожено.

Русской Православной Церкви бывшая монастырская территория вновь была передана в 1995 году. Сейчас в Свято-Троицкой иноческой обители проводятся ежедневные богослужения.

Евгений Данилин