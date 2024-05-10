Пятница, 10 мая, 2024

Рязань. Троицкий монастырь

Автор: Евгений Данилин

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Церковь во имя Сергия Радонежского

Около оживлённой трассы на Московском шоссе напротив ТЦ «Барс» нельзя не заметить часовню. Это «святые врата» древнего мужского монастыря, восстановленные по старинным чертежам к 900-летию Рязани в 1995 году. Монастырь этот существует и сейчас. Издали видны купола его двух храмов, восстановленных нашими современниками.

Земля триединого начала

По утверждениям православных богословов, Бог представляется в трёх ипостасях: Бог-отец, Бог-сын и Дух святой. Этот догмат, окончательно оформленный на Константинопольском Вселенском Соборе 381 года, признают и наши православные современники.

Для наших предков Троица стала почитаемой с первых лет христианизации Руси, благодаря чему и стали возводиться храмы во имя святой Троицы.  Один из них был основан в XIV столетии в том числе и на Рязанщине. По названию протекающей  рядом реки он именовался также ещё и Усть-Павловским.  

Для нашего Рязанского края величайшим событием всех времён является посещение Рязани в 1385 году великим русским святым Сергием Радонежским, – основателем  будущей Троице-Сергиевой лавры, расположенной в современном Загорске. Выступил святой старец посредником между Олегом Рязанским и Дмитрием Московским, благодаря чему был подписан договор о мире «на вечные времена». По существующему преданию, Сергий Радонежский перед тем, как встретиться с Олегом Рязанским, ночевал в том месте, где располагается в Рязани нынешний Свято-Троицкий монастырь. Территория эта, заросшая тогда дремучим лесом, являлась рязанским пригородом, где игумен Радонежский встретил нескольких монахов. Стало быть, их скит тогда уже существовал.

Намоленное место

В XVI столетии Троицкий Усть-Павловский монастырь, как сказано в архивных документах, «от разорения врагов многия лета состоял в пустоте». К началу XVII века в обители было всего две деревянные кельи около небольшой деревянной церкви. А жил тогда в монастыре лишь один старец Симеон. Известен он был тем, что давал приют странникам и тогдашним бомжам, оказывая им в своём смирении особую милость. Всей своей деятельностью он доказывал, что у Бога «и один в поле воин». 

Рязань. Троицкий монастырь
Вход в Свято-Троицкую иноческую обитель

В конце XVII столетия Троицкий Усть-Павловский монастырь возродился, представ в новом обличии. Рязанский стольник Иван Иванович Вердеревский построил здесь каменный храм во имя Пресвятой Живоначальной Троицы. Возвёл он также колокольню, жилые и хозяйственные помещения, каменную ограду с четырьмя угловыми башнями. Монашеская братия пользовалась колодцем с чистейшей водой, мельницей на реке Павлове и обширным монастырским садом.

После пожара в 1736 году монастырь вновь перестраивался. На этот раз отличился другой Вердеревский – Алексей Петрович. Он не только устранил последствия пожара, но и построил новую тёплую церковь во имя Сергия Радонежского. В XVIII веке в Троицкой обители размещалась арифметическая школа, были устроены больница для неимущих и деревянная гостиница для приезжих богомольцев. При монастыре существовало кладбище, на котором хоронили особо знатных рязанцев. Здесь нашли последний приют Иван Иванович и Алексей Петрович Вердеревские, крупнейший рязанский меценат Гаврила Васильевич Рюмин, представители известнейших в своё время рязанских фамилий – Замятиных, Дубовицких, Живаго. В 1812 году на кладбище Троицкого монастыря был погребён великий русский зодчий Матвей Фёдорович Казаков.   

В XIX веке отличились по части попечительства рязанские купцы  Дмитрий Юкин и Григорий Анзимиров. Григорий Гаврилович в 1852 году подарил Троицкому монастырю икону Фёдоровской Богоматери, списанную с подлинной чудотворной святыни в Костроме (предполагают, что оригинал этой иконы принадлежал Александру Невскому).  

Рязань. Троицкий монастырь
«Святые врата»

Пожертвованная Анзимировым икона считалась главной ценностью монастыря. Имеются свидетельства чудодейственных избавлений при молитвах перед этой святыней от смертельных болезней.

В архитектурном ансамбле монастыря особо выделялась четырёхъярусная колокольня с восемью колоколами. Она была видна с московской дороги далеко до подъезда к Рязани.         

В начале XX века были построены новые кельи и трапезная, устроены каменные полы в обеих церквях (Троицкой и Сергиевской). На хозяйственном дворе расположились  амбары, баня, погреба и загоны для скота. Меценатская помощь к этому времени была уже не столь ощутима, как прежде, и монашеская братия самостоятельно обеспечивала не только себя, но и многочисленных нищих. 

Разрушение и возрождение   

В январе 1918 года имущество всех монастырей бывшей Российской империи по соответствующему декрету Советского правительства было отобрано пользу нового государства. Иноки Свято-Троицкого монастыря смирились с этим, помня о том, что «любая власть – от Бога». Они не испытали на себе тех ужасов пыток и физического унижения, которые проявлялись при ликвидации некоторых других иноческих обителей в других местах.  

После упразднения монастыря в 1934 году его территорию использовал для своих нужд колхоз «Победа». Власти разрушили колокольню и снесли купола церквей. Сохранённые монастырские строения использовались под машинно-тракторную мастерскую. Позднее в зданиях разместился учебный комбинат автошколы. А также одно из подразделений завода автомобильной аппаратуры. В 1974 году территория этого предприятия расширялась. При закладке котлована под фундаменты историческое кладбище Троицкого монастыря было уничтожено. 

Русской Православной Церкви бывшая монастырская территория вновь была передана в 1995 году. Сейчас в Свято-Троицкой иноческой обители проводятся ежедневные богослужения.    

Евгений Данилин

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