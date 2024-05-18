Суббота, 18 мая, 2024

Сергей Бурлаков выступил на Фестивале ГТО в Рязани

Автор: 7info

Опубликовано

В субботу, 18 мая, в рамках Фестиваля ГТО в Рязани прошла встреча с депутатом Госдумы, паралимпийцем Сергеем Бурлаковым.

Сергей Бурлаков поделился своим мнением о внесении изменений в правила сдачи ГТО:

— Я хотел бы, чтобы там были включены ребята с ОВЗ, чтобы были разработаны нормативы сдачи ГТО для разной нозологии: и для слепых, и для опорно-двигательного аппарата. Я, как пример, у меня нет значка ГТО, но я искренне хотел бы его получить.

Бурлаков рассказал, что ему очень понравились Рязань, рязанцы и наша молодежь. По его словам, он был ошеломлен цифрами того, сколько участников прошло через сдачу норм за 10 лет всего и сколько за этот месяц, ведь 25 000 — это классно.

— Круто, когда люди сами участвуют в жизни страны, города и своим примером показывают, как можно жить полноценно, счастливо, — сказал депутат.

Фото и видео в материале: t.me/gtorzn

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