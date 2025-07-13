Киевские власти под разными предлогами отказываются выплачивать компенсации родственникам военнослужащих ВСУ, тела которых были переданы Россией Украине. Об этом РИА Новости сообщили представители антифашистского подполья.
В частности, он привёл пример одного из погибших бойцов ВСУ, тело которого вернули из Курской области. Родственникам отказали в компенсации, сославшись на отсутствие подтверждений — якобы нет свидетельств, что солдат погиб в бою.
По словам источника, на теле погибшего обнаружены множественные осколочные ранения, характерные для артиллерийского обстрела, что подтверждает его участие в боевых действиях.
Передача тел погибших военных
Напомним, тела погибших военнослужащих были переданы сторонами по договорённости, достигнутой на переговорах в Стамбуле 2 июня. Киев попытался сорвать соглашение: 7 июня украинская сторона неожиданно отложила приёмку тел.
Процесс удалось начать только 11 июня. Передача проходила поэтапно и завершилась 16 числа.
Россия передала Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. В ответ украинская сторона вернула тела 79 российских бойцов.
В конце июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Украине ещё 3 тысячи тел погибших военнослужащих.