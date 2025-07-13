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Киев отказывается выплачивать компенсации семьям погибших бойцов ВСУ

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

Киевские власти под разными предлогами отказываются выплачивать компенсации родственникам военнослужащих ВСУ, тела которых были переданы Россией Украине. Об этом РИА Новости сообщили представители антифашистского подполья.

«Десятки тысяч людей — родственников переданных Россией на Украину погибших украинских солдат — не получают положенные по украинскому законодательству денежные выплаты. Режим Зеленского отказывается их выплачивать», — рассказал собеседник агентства.

В частности, он привёл пример одного из погибших бойцов ВСУ, тело которого вернули из Курской области. Родственникам отказали в компенсации, сославшись на отсутствие подтверждений — якобы нет свидетельств, что солдат погиб в бою.

По словам источника, на теле погибшего обнаружены множественные осколочные ранения, характерные для артиллерийского обстрела, что подтверждает его участие в боевых действиях.

«Это не единичный случай. Отказы носят массовый, системный характер. Люди понимают, что на гибели их родных кто-то уже нажился, украл или сэкономил. Возвращать им ничего не собираются», — подчеркнул представитель подполья.

Передача тел погибших военных

Напомним, тела погибших военнослужащих были переданы сторонами по договорённости, достигнутой на переговорах в Стамбуле 2 июня. Киев попытался сорвать соглашение: 7 июня украинская сторона неожиданно отложила приёмку тел.

Процесс удалось начать только 11 июня. Передача проходила поэтапно и завершилась 16 числа.

Россия передала Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. В ответ украинская сторона вернула тела 79 российских бойцов.

В конце июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Украине ещё 3 тысячи тел погибших военнослужащих.

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