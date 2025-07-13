Бразильский боец UFC Вальтер Уокер вышел под «Матушка Земля» и победил в США

Песня «Матушка Земля» неожиданно зазвучала на турнире UFC в США — под этот русский хит на бой вышел бразильский боец Вальтер Уокер, сообщает SHOT.

И, как оказалось, не зря: 27-летний Уокер уверенно победил американца Кеннеди Нзечукву уже в первом раунде, завершив бой болевым приёмом (сабмишеном).

После победы Вальтер поблагодарил свою семью и тренера — на русском языке — и признался в любви к России.

Уокер — боец смешанных единоборств из Бразилии. В 2019 году он переехал в Россию: живёт в подмосковном Ромашково и тренируется в Москве. Он женат на россиянке, воспитывает дочь. В UFC выступает с апреля 2024 года.