Николай Андросов: В центре сюжета мюзикла «Дубровский» – любовь

7 июня в Рязанском музыкальном театре состоится премьера мюзикла Кима Брейтбурга «Дубровский» (12+). В год 225-летия Александра Сергеевича Пушкина непростительно было бы не обратиться к творчеству «солнца русской поэзии». Тем более, когда есть такой достойный материал. Один из самых популярных композиторов современности рассказал классическую историю о благородном разбойнике современным музыкальным языком. Здесь хард-рок переплетается с маршами и R&B, а романсы гармонично соседствуют с поп-музыкой.

Рязанский музыкальный театр вместе с режиссёром-постановщиком Николаем Андросовым и художником-постановщиком Валентином Фёдоровым (обладателем ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени) подготовил для зрителей немало сюрпризов. Но главное осталось неизменным: «Дубровский» – это по-прежнему история о дружбе и предательстве, о любви и разлуке, о долге и чести, возмездии и прощении. Тема отцов и детей, быт и нравы провинциальных помещиков, крестьянский бунт – всё это нашло отражение в ярком, эффектном мюзикле, пронизанном одновременно и лирикой, и драматизмом.

Сегодня в театре идёт интенсивная работа над мюзиклом – вокальные и хореографические репетиции, пошив костюмов, изготовление декораций и реквизита. Постановка осуществляется на средства гранта Министерства культуры РФ. Режиссёр-постановщик и балетмейстер, заслуженный деятель искусств России Николай Андросов рассказал, что это будет классический спектакль.

– Жанр мюзикла подразумевает, что главное действующее лицо в нём – музыка. Поэтому мы прежде всего обратились к выдающемуся современному композитору Киму Александровичу Брейтбургу, который написал множество произведений для музыкальных театров, – отметил Андросов. – Мы не делали экспериментальную работу. У нас получился традиционный спектакль, наполненный современной музыкой и текстами. Язык Пушкина в постановке, безусловно, присутствует. Но либретто Карен Кавалерян написал специально для этого мюзикла, бережно относясь к первоисточнику.

Как и у Пушкина, в центре сюжета «Дубровского» в Рязанском музыкальном театре – любовь, перипетии отношений Маши Троекуровой и Владимира Дубровского. Всё, что происходит с главными героями, – взросление, первая любовь, сомнения, волнения, переживания и предчувствие трагедии – знакомо и понятно современной молодёжи. Не менее важно было, по словам режиссёра, показать быт и нравы России начала XIX века, особенности характеров и силу русских традиций.

Танец в мюзикле всегда занимает особое место. Он делает постановку более эмоциональной, насыщенной, эффектной. Порой именно пластический язык дополняет содержание произведения и раскрывает смыслы, которые невозможно выразить иными средствами. В мюзикле «Дубровский» хореографию так же ставит Николай Андросов.

– Основное действие происходит в банде Троекурова, в лесу, а разбойники и крестьяне не заканчивали хореографическое училище. Отсюда и специальные движения, и характерная пластика – очень динамичная, жёсткая, даже агрессивная, – рассказал постановщик. – Мы уже разучили всю партитуру, осталось натренироваться, чтобы одновременно петь и танцевать в нужном темпе, выдерживая большую физическую нагрузку. Это очень сложная задача!

Мюзикл Кима Брейтбурга о благородном разбойнике и его прекрасной возлюбленной уже много лет с большим успехом идёт в разных городах. По словам Николая Андросова, за это время спектакль стал невероятно отточенным и выверенным, всё лишнее уже давно отсеяно. Осталось только самое яркое, динамичное и интересное.

Убедиться в этом можно будет 7, 8, 9, 12, 15 и 16 июня на премьере в Рязанском музыкальном театре.