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Новости России

В Мордовии трагически погибла мать-героиня, спасая своих детей

Алексей Самохин
Изображение от rawpixel.com на Freepik

В Мордовии погибла 37-летняя мать-героиня Наталья Юдинцева, пытаясь спасти 13-летнюю дочь, тонувшую в реке. Вместе с ней утонула и её 17-летняя дочь, которая тоже бросилась на помощь. В семье остались десять детей, самому младшему из которых всего пять месяцев, пишет «Московский комсомолец».

В воскресенье семья Юдинцевых отправилась на реку Мокша в Ковылкинском районе Мордовии. Пока отец собирал палатку, Наталья с четырьмя дочерями пошла купаться.

Ход событий в своём Telegram-канале описал знакомый семьи, Денис Самарин:

«Наташа с четырьмя дочками подошла к реке. В какой-то момент одна из девочек зашла в воду — сначала было мелко, по колено, но вдруг она провалилась и закричала: “Я тону!”».

Наталья сразу же бросилась спасать дочь. За ней в воду кинулась старшая, 17-летняя, а затем — и третья девочка, самая младшая из находившихся у воды.

«Маме удалось вытолкнуть первую тонущую девочку, но сама попала в бурное течение и начала тонуть. 17-летняя дочь, пытавшаяся помочь, также утонула. Самую младшую девочку течение отнесло на противоположный берег, где её вытащила четвёртая сестра, рискуя собственной жизнью», — рассказал Самарин.

На берегу Наталью пытались реанимировать.

«По одним данным, её выбросило ближе к берегу, по другим — она почти добралась сама. К сожалению, спасти её не удалось».

Тело погибшей дочери искали целый день и ночь. В понедельник стало известно, что её нашли. Знакомые семьи через соцсети просили помощи для оплаты работы водолазов и других расходов.

Самарин также сообщил, что связался с главой семьи Тимофеем Юдинцевым.

«Сложно передать словами всю скорбь, которая обрушилась на него и детей. Давайте поддержим брата в молитвах и, по возможности, финансово».

Журналисты дозвонились до Тимофея Юдинцева. Он был сдержан:

«Я пока не готов подробно говорить о случившемся. На меня столько всего навалилось, много забот. Извините. Спасибо большое за соболезнования».

На вопрос, нужна ли семье помощь, он ответил неуверенно:

«Ну, это уже… кто как сам считает. Я ни на что не рассчитываю».

О семье Юдинцевых много писали местные СМИ. В 2015 году они переехали в Мордовию из Харьковской области. Дом и мебель в Украине продали почти за бесценок. С собой Наталья и Тимофей взяли только вещи и бытовую технику. На тот момент у них уже было семеро детей.

«Мы приехали в Мордовию практически вслепую, — рассказывала Наталья в интервью. — Муж искал информацию о республике в интернете — какие льготы есть для многодетных. Никто не осуждал нас за количество детей. Когда мы впервые пришли в соцзащиту, нам сразу сказали: “Молодцы!”»

После переезда в Саранск семья получила региональный и федеральный материнский капитал, а также помощь в погашении ипотечного кредита.

В 2023 году президент Владимир Путин подписал указ о награждении двух российских семей орденом «Родительская слава». Одной из награждённых стала семья Юдинцевых.

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