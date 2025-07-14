Артист с вечеринки Ямаля заявил, что игрок с уважением относился к людям с карликовостью

Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль с уважением относился к людям с карликовостью, участвовавшим в развлекательной программе на вечеринке по случаю его 18-летия. Об этом заявил один из артистов в комментарии радиостанции RAC1.

Ранее Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями, сопровождающимися карликовостью, обвинила Ямаля в использовании таких артистов в качестве «экзотического шоу». Министерство социальных прав Испании обратилось в прокуратуру с требованием проверить возможное нарушение закона о правах людей с инвалидностью, пишет ТАСС.

Один из участников мероприятия высказал несогласие с критикой.

«Никто нас не оскорбил, дайте нам спокойно работать. Не понимаю, откуда столько шума — мы обычные люди, которые делают то, что хотят, абсолютно законно. Мы работаем в сфере развлечений», — отметил артист, пожелавший остаться анонимным.

Ламин Ямаль — воспитанник «Барселоны». В сезоне 2024/25 он помог команде выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. За прошедший сезон нападающий сыграл 55 матчей, забил 18 голов и сделал 25 результативных передач. Ранее он также становился чемпионом Испании в 2023 году.

На международной арене Ямаль добился громкого успеха со сборной Испании — в 2024 году команда выиграла чемпионат Европы, а сам футболист был признан лучшим молодым игроком турнира.

В октябре 2024 года France Football назвал его лучшим молодым игроком мира, а в ноябре он получил премию Golden Boy — награду, вручаемую лучшему молодому футболисту Европы (до 21 года), учреждённую итальянским изданием Tuttosport.