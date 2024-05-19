В Рязани завершился региональный Фестиваль ГТО

В субботу, 18 мая, в Лесопарке прошло закрытие регионально Фестиваля ГТО. В нëм принял участие губернатор Рязанской области Павел Малков.

— На мой взгляд получилось всë здорово, ровно так, как мы хотели — настоящий спортивный праздник, — оценил прошедшее мероприятие глава региона.

По словам Малкова, в прошлом году нормативы ГТО в области выполнили порядка 2 тысяч человек, а в рамках Фестиваля — 35 тысяч участников.

Глава региона вручил золотые значки отличия и наградил победителей гонки ГТО.

— Я считаю, что занятия спортом — это строго обязательно для каждого человека в любом возрасте, где бы ни работал, чем бы ни занимался, спорт всегда должен присутствовать в жизни, — заявил губернатор Рязанской области.

В течение месяца с момента начала Фестиваля более 30 000 человек со всего региона стали участниками мероприятий и выполнили нормативы ГТО. За это время для жителей области организовали более 100 спортивных мероприятий, среди которых мастер-классы, районные фестивали ГТО, массовые зарядки, бесплатные тренировки в фитнес-центрах и приëм нормативов в мобильных пунктах тестирования ГТО.

17 и 18 мая в Лесопарке Рязани прошëл заключительный этап Фестиваля — «Гонка ГТО» с участием 230 команд.

В рамках Фестиваля проходили лекции, которые провели депутат Госдумы, паралимпиец Сергей Бурлаков, основатель социального проекта «Команда звездный десант» Злата Чепурная и телеведущая Ирина Пудова.

Завершилось мероприятие концертной программой при участии региональных творческих коллективов и группы «Dabro».

Фото: сайт правительства Рязанской области.