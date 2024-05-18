Стали известны подробности жесткого убийства в загсе 21-летней девушки

«Комсомольская правда» рассказала подробности убийства в загсе 21-летней жительницы Иркутской области.

Подруга погибшей рассказала журналистам, что в ночь перед ЧП Ирина (имя изменено) писала ей и жаловалась на скандалившего мужа.

«Он опять избил меня! Угрожал, что зарежет… Я больше так не могу. Утром подам заявление на развод, а потом поеду в полицию — снимать побои», — писала Ирина.

На утро пара отправилась в загс, чтобы написать заявление о разводе. Но мужчина не собирался разводиться — он набросился с ножом на супругу. Убийство произошло на глазах регистраторши, в помещении также находилась 11-месячная дочь девушки.

Нанеся супруге несколько ножевых ранений, Игорь (имя изменено) попытался сбежать, но его задержали подоспевшие охранники.

По словам подруги, Ирина воспитывалась в хорошей семье, была единственным ребёнком. После 9 классов закончила колледж, заочно получала высшее образование, подрабатывала санитаркой в больнице.

Родила дочь от мужчины, который, узнав о беременности, сбежал. Ирина и Игорь были знакомы давно, еще со школьных времен, но по-настоящему влюбились друг в друга только недавно. Брак узаконили быстро по настоянию мужчины. Девушка, оставшаяся одна с ребёнком, не отказалась от поспешного замужества.

После свадьбы Игоря как будто подменили. Он стал пить, не ночевал дома, поднимал руку на жену. По неофициальным данным, парень успел отсидеть срок в колонии.

— Она писала мне, что устала от такой жизни. Я советовала как можно скорее уходить от него. Игорь, признаться, мне никогда не нравился, — продолжает подруга.

11-месячная дочь Ирины не пострадала, сейчас девочка находится у родственников.