Стали известны подробности жесткого убийства в загсе 21-летней девушки

«Комсомольская правда» рассказала подробности убийства в загсе 21-летней жительницы Иркутской области.
Подруга погибшей рассказала журналистам, что в ночь перед ЧП Ирина (имя изменено) писала ей и жаловалась на скандалившего мужа.
На утро пара отправилась в загс, чтобы написать заявление о разводе. Но мужчина не собирался разводиться — он набросился с ножом на супругу. Убийство произошло на глазах регистраторши, в помещении также находилась 11-месячная дочь девушки.
Нанеся супруге несколько ножевых ранений, Игорь (имя изменено) попытался сбежать, но его задержали подоспевшие охранники.
По словам подруги, Ирина воспитывалась в хорошей семье, была единственным ребёнком. После 9 классов закончила колледж, заочно получала высшее образование, подрабатывала санитаркой в больнице.
Родила дочь от мужчины, который, узнав о беременности, сбежал. Ирина и Игорь были знакомы давно, еще со школьных времен, но по-настоящему влюбились друг в друга только недавно. Брак узаконили быстро по настоянию мужчины. Девушка, оставшаяся одна с ребёнком, не отказалась от поспешного замужества.
После свадьбы Игоря как будто подменили. Он стал пить, не ночевал дома, поднимал руку на жену. По неофициальным данным, парень успел отсидеть срок в колонии.
11-месячная дочь Ирины не пострадала, сейчас девочка находится у родственников.