Четверг, 16 мая, 2024

Мужчина зарезал 21-летнюю жену в загсе во время развода

Автор: 7info

Опубликовано

Сегодня утром в Саянске произошла трагедия: 25-летний мужчина убил свою 21-летнюю жену прямо в загсе, куда они пришли для расторжения брака.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в какой-то момент жених достал нож и нанес своей супруге множественные удары. От полученных травм девушка скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Злоумышленника задержали сотрудники ЧОП, а затем передали полицейским.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о мере пресечения.

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