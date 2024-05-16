Мужчина зарезал 21-летнюю жену в загсе во время развода

Сегодня утром в Саянске произошла трагедия: 25-летний мужчина убил свою 21-летнюю жену прямо в загсе, куда они пришли для расторжения брака.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в какой-то момент жених достал нож и нанес своей супруге множественные удары. От полученных травм девушка скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Злоумышленника задержали сотрудники ЧОП, а затем передали полицейским.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о мере пресечения.