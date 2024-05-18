Бывший муж зарезал девушку на улице в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на улице Победы мужчина убил девушку ударом ножа, пишет E1.ru.

Момент расправы попал на видео. Мужчина в чёрной куртке с капюшоном сначала толкал девушку, затем выхватил нож и ударил. После этого скрылся.

Подруга погибшей рассказала журналистам, что убийца — бывший муж. Девушка давно с ним развелась, но мужчина не хотел её отпускать, сильно ревновал.

Аня несколько минут истекала кровью. Ей помогали очевидцы и скорая. Пострадавшая скончалась от потери крови.

У погибшей и бывшего мужа осталась дочь.