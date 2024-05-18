Суббота, 18 мая, 2024

В Рязани наконец-то стали углублять русло Трубежа

Автор: 7info

Опубликовано

На прошлой неделе рязанцы и гости города, прогуливающиеся около пристани близ Рязанского кремля, заметили массивное и явно не прогулочное судно, медленно движущееся по Трубежу. Этим транспортным средством оказался земснаряд, который углубляет русло правого притока Оки. Такой корабль на территории областной столицы встретишь нечасто, поэтому стоит рассказать о нём поподробнее.         

Начать и углубить

По сути это судно технического флота, предназначенное для засасывания или вычерпывания грунта из-под воды при чистке и углублении дна, при возведении гидротехнических сооружений и даже при добыче нерудных полезных ископаемых. В Рязань прибыл земснаряд «Московский-113», построенный в Коломне совсем недавно —  в 2018-2019 годах.  По мнению его конструкторов, он позволяет качественно углубить дно и почистить русло с минимальным воздействием на природную среду. Раньше по водоемам Центральной России под таким же названием ходило судно, построенное в Чехословакии для аналогичных целей еще в 1968 году.

Официальных пояснений к появлению такого специфического транспорта у стен Кремля ни от региональных, ни от муниципальных ведомств не поступало.     

    

Известно, что в апреле прошлого года  региональное министерство  природопользования заключило контракт на разработку проектной документации по расчистке русла реки Трубеж с краснодарским ООО «Проектный институт территориального развития». Стартовая цена соглашения составляла 12 миллионов рублей, победитель аукциона предложил 4 миллиона. Документация должна была быть готова в конце 2023 года, но никакой информации о судьбе контракта и самого проекта не сообщалось. 

Работы  планировалось провести на четырех участках общей протяженностью 7,8 километра: первый из них должен начинаться в месте слияния Плетёнки и Павловки, а последний завершался между Рязанским кремлем и речным портом.

Цель проекта — очистить Трубеж от донных отложений, наносов и растительности, включая больные, накренившиеся и упавшие деревья в пятиметровой зоне от береговой линии водного объекта. В ноябре 2023 года анонсировалось прибытие уже упомянутого земснаряда без  дополнительных пояснений.   

Кремль как часть круиза

Впервые вопрос об очистке русла Трубежа на региональном уровне обсуждался еще при губернаторе Георгии Шпаке в середине нулевых годов. Тогда вместе с углублением русла планировалось расселение поселка Остров и создания там этнографического музея под открытым небом.

В 2019 году при Николае Любимове облправительство собиралось обратиться в федеральный Минтранс с предложением о включении реки Трубеж в перечень участков внутренних водных путей с гарантированными глубинами судовых ходов 150 см и предусмотреть выделение денег на проведение дноуглубительных работ. То заявление осталось декларацией.

При главе региона Павле Малкове на очистку выделены уже упомянутые 12 миллионов рублей, но масштаб и сроки выполнения работ пока на уровне регионального кабмина не обозначены.

На  наш взгляд, углубление Трубежа не менее важно, чем реконструкция кремлевской набережной, о необходимости которой не раз говорил нынешний губернатор.

Если  круизные теплоходвы смогут подходить непосредственно к Кремлю, то привлекательность Рязани как объекта речного туризма многократно возрастет.

Кроме того, очистка русла станет важным этапом реализации задачи, поставленной президентом Путиным в февральском послании Федеральному собранию — вдвое снизить загрязнение основных водных объектов России, к которым Ока с ее многочисленными притоками безусловно относится.

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