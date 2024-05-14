Группа Dabro выступит в Рязани на закрытии фестиваля ГТО

На закрытии первого регионального фестиваля ГТО в Рязани выступит группа Dabro. Об этом написал в телеграм-канале зампред правительства области Артём Никитин.
Большая концертная программа пройдёт в Лесопарке 18 мая, начало в 18 часов.
По словам Никитина, на такой высокой музыкальной ноте завершается первый региональный фестиваль ГТО, который по поручению губернатора Павла Малкова будет проходить ежегодно.
Зампред призвал рязанцев прийти зафиналить первый региональный фестиваль ГТО и поймать драйв юности.
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