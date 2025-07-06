Поджигатели ТЦ в Коми знали, что люди не выберутся и сгорят заживо

Осужденные за поджег ТЦ «Пассаж» в Ухте, Республика Коми, знали, что люди не выберутся из здания, но им было безразлично, сообщило РИА Новости.

Трагедия произошла 11 июля 2005 года. Погибли 25 человек, еще десять получили травмы.

Задержанным Антону Коростелеву и Алексею Пулялину дали пожизненные сроки.

Как указано в судебных документах, они использовали для поджога не менее десяти литров легковоспламеняющейся жидкости. Они разлили ее в районе центральной лестницы.

«Осужденные осознавали, что огонь лишит возможности находящихся в здании людей эвакуироваться через основной выход», — говорится в публикации.

Злоумышленники устроили пожар с прямым умыслом и особым цинизмом по отношению к посетителям торгового центра.