Во что можно превратить одно из самых старых и запущенных кладбищ Рязани?

250 лет назад это место было южной окраиной Рязани, а сейчас вплотную примыкает к Малому центру, располагаясь между улицами Татарской и Ленинского комсомола. Датой устройства Лазаревского кладбища различные источники называют 1774 или 1795 год.

Здесь нашли последнее пристанище рязанцы, участвовавшие почти во всех крупных войнах, начиная с Отечественной 1812 года и заканчивая Великой Отечественной 1941–1945 годов. На северо-западном участке кладбища в 1937–38 годах по ночам тайно закапывали людей, расстрелянных в ходе политических репрессий.

Закрытый погост

В августе 1964 года решением Рязанского горисполкома погост закрыли для захоронений, количество которых на то время приближалось к девяти тысячам. Вскоре некрополь начал приходить в упадок. В 90-е годы для проведения сомнительных ритуалов здесь собирались представители оккультных движений.

Власти не особенно стремились благоустраивать кладбище, которое редко посещалось людьми. Все больше могил становились запущенными, так как многие родственники усопших либо покинули этот мир, либо переехали в другие города, регионы и страны. А без согласия родных облагораживать места захоронения запрещает действующее законодательство.

Впрочем, попытки сделать один из старейших некрополей Рязани более презентабельным все-таки предпринимались. В 2012 году на входе установили памятные доски в честь более тысячи погребенных на территории погоста участников войн. Несколько лет назад замостили часть дорожек внутри кладбища, частично реконструировали внешнюю ограду.

Раздолье для волонтёров

Но и сейчас территория некрополя по-прежнему представляет из себя жалкое зрелище. Сотни могил заброшены, множество оград покосилось и заржавело, часть проходов заросла высокой травой и кустарником.

Но положение не выглядит безвыходным. При нынешнем расцвете волонтёрского движения привести один из самых старых некрополей областного центра в порядок — задача вполне решаемая. Для этого на месте упокоения героев нескольких войн общей площадью 4,6 гектара вполне можно устроить несколько масштабных субботников с привлечением представителей общественных организаций и крупных промышленных предприятий.

В процессе подготовки акций через средства массовой информации можно известить людей, ухаживающих за захоронениями родственников, о возможности облагородить могилы совместно с волонтёрами. Многие рязанцы наверняка откликнутся на этот призыв.

После серии субботников на муниципальном уровне стоит принять решение о создании на территории некрополя Мемориального парка боевой славы и примирения. Наряду с уютными дорожками и продуманным озеленением на кладбище можно поставить памятники ветеранам войн и жертвам политических репрессий. Кстати, второй из упомянутых монументов в Рязани собираются ставить уже больше десяти лет.

Во время прогулок по некрополю из специально установленных динамиков может звучать духовная музыка похороненного здесь композитора Михаила Виноградова. При реализации этого проекта некрополь может стать местом активного посещения экскурсантами, в том числе и иностранными туристами, чьи предки во время великих баталий прошлого были с русскими солдатами в одном окопе или по разные стороны баррикад.