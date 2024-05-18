Суббота, 18 мая, 2024

В массовом ДТП на Московском шоссе Рязани пострадали мужчина и ребёнок

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: страница Александра Пшенникова ВК

18 мая в Рязани произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, около 13:37 на улице Московское шоссе 28-летний местный житель, управляя автомобилем «Хендай Солярис», совершил столкновение с автомобилем «Форд Фокус», под управлением 40-летнего рязанца и «Киа Рио», которым управлял 42-летний житель Рыбного.

В результате аварии водитель «Хендай Солярис» и 9-летняя пассажирка «Форд Фокус» получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

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