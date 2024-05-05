Воскресенье, 5 мая, 2024

Названа истинная причина объявления Зеленского и Порошенко в розыск

Автор: 7info

Опубликовано

Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Политолог Сергей Марков считает, что объявление МВД России в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко и действующего президента Владимира Зеленского может быть связано с подготовкой к обсуждению возможного мирного договора между странами.

По мнению эксперта, Россия может потребовать признать все указы обоих государственных деятелей нелегитимными. Однако Марков не исключает, что Москва не будет добиваться их выдачи, так как это невозможно.

Политолог также отметил, что Россия формирует свои требования к возможному будущему мирному договору. Он считает, что такой договор должен включать создание широкой демилитаризованной зоны, признание Украиной Запорожской, Херсонской областей, ЛНР, ДНР и Крыма с Севастополем частями России, по крайней мере де-факто. Кроме того, договор должен предусматривать прекращение киевской агрессии против этих территорий.

Марков также предположил, что Кремль начал формировать требования к внутреннему устройству Украины. Он отметил, что Москва будет настаивать на отмене указа Киева о запрете использования русского языка.

Таким образом, политолог считает, что объявленные в розыск люди являются преступниками, а значит, их распоряжения должны быть отменены. Россия потребует отмены указов, которые были приняты в период их правления, например, отмены запрета на использование русского языка и репрессий против православной церкви на Украине.

Поделиться:

Реклама: «Рязань шоппинг молл лимитед», ИНН: 9909235800. Erid: 2VtzqwJVR5sspot_img

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Бердянске взорван автомобиль, погиб сотрудник колонии

Новости мира
По факту произошедшего ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

НАТО установило две «красные линии», чтобы оправдать ввод войск на Украину

Новости мира
Первая «красная линия» — это прорыв линии обороны Киева. Вторая предполагает «провокацию» со стороны России против стран Балтии или Польши

Сотрудник ОМОН из Рязани показал боевые награды и фотографию прадеда

Новости Рязани
Прадед Дмитрия с 1939 года служил на флоте. Участвовал в Советско-финской войне, в войне с Японией.

В Рязани 5 мая объявили штормовое предупреждение

Новости Рязани
До конца суток ожидается усиление ветра.

В России появится новый праздник — День математика

Новости мира
Праздничной датой выбрано 1 декабря — день рождения выдающегося русского математика Николая Ивановича Лобачевского.