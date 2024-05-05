Названа истинная причина объявления Зеленского и Порошенко в розыск

Политолог Сергей Марков считает, что объявление МВД России в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко и действующего президента Владимира Зеленского может быть связано с подготовкой к обсуждению возможного мирного договора между странами.

По мнению эксперта, Россия может потребовать признать все указы обоих государственных деятелей нелегитимными. Однако Марков не исключает, что Москва не будет добиваться их выдачи, так как это невозможно.

Политолог также отметил, что Россия формирует свои требования к возможному будущему мирному договору. Он считает, что такой договор должен включать создание широкой демилитаризованной зоны, признание Украиной Запорожской, Херсонской областей, ЛНР, ДНР и Крыма с Севастополем частями России, по крайней мере де-факто. Кроме того, договор должен предусматривать прекращение киевской агрессии против этих территорий.

Марков также предположил, что Кремль начал формировать требования к внутреннему устройству Украины. Он отметил, что Москва будет настаивать на отмене указа Киева о запрете использования русского языка.

Таким образом, политолог считает, что объявленные в розыск люди являются преступниками, а значит, их распоряжения должны быть отменены. Россия потребует отмены указов, которые были приняты в период их правления, например, отмены запрета на использование русского языка и репрессий против православной церкви на Украине.