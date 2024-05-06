Понедельник, 6 мая, 2024

Нарастили объемы: компания «Лига-Флекс» стала участником нацпроекта «Производительность труда»

Автор: 7info

Опубликовано

Компания «Лига-Флекс» из Рязанского района, производящая суперконцентраты и красители для полимерных изделий, стала участником национального проекта «Производительность труда».

Осенью прошлого года «Лига-Флекс» успешно завершила проект «Производительность труда на малых и средних предприятиях Рязанской области», участие в котором позволило повысить эффективность производственного процесса и нарастить выручку за 2023 год. Реализовывать проект помогали эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса. Как пояснил исполнительный директор «Лига-Флекс» Дмитрий Киселев, компания стремится дальше повышать эффективность своей работы, поэтому продолжит сотрудничество с РЦК. «Предприятие не останавливается на достигнутом. Для нас это положительная тенденция на пути формирования культуры непрерывных улучшений, поэтому наши эксперты из РЦК помогут еще глубже взглянуть на производственный процесс, применить и адаптировать новые инструменты бережливого производства. Как показывает наш опыт сопровождения подобных проектов, в будущем компания сможет без дополнительных инвестиций ежегодно наращивать производительность труда и снижать себестоимость продукции», ― отметил директор Агентства развития бизнеса Роман Кравчук.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Рязанский регион присоединился к нацпроекту в 2018 году. За это время его участниками стали более 90 компаний.

Поделиться:

Реклама: «Рязань шоппинг молл лимитед», ИНН: 9909235800. Erid: 2VtzqwJVR5sspot_img

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Жительница Рязани рассказала о смерти матери после операции в стенах онкодиспансера

Актер Александр Петров приехал на съемки фильма «Почтарь» в Касимов

Аккаунт мэра Рязани Виталия Артемова взломали

Рязанка пожаловалась на «непонятную черную жидкость» в ручье Паника

В Рязани вновь высадят цветы, пострадавшие от заморозков

В Рязани активисты «Движения Первых» представят патриотический спектакль «Классика Победы. Дети-герои»

Во вторник семь районов Рязанской области могут остаться без света

В ЖК “Окская стрелка” объявили старт продаж

Павел Малков продолжил рост в рейтинге влияния глав субъектов РФ

Стилист Рогов призвал россиянок носить на улице пижамные штаны

На Солнце произошла одна из самых мощных вспышек десятилетия

Врач назвала анализы, которые нужно сдать при выходе из поста

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Жительница Рязани рассказала о смерти матери после операции в стенах онкодиспансера

Новости Рязани
В группе "Рязанское здравоохранение" рязанка написала пост, в котором...

Актер Александр Петров приехал на съемки фильма «Почтарь» в Касимов

Новости Касимова
О съемках военной картины в Касимове стало известно в конце апреля.

Аккаунт мэра Рязани Виталия Артемова взломали

Новости Рязани
Об этом мэр сообщил в своих соцсетях.

Рязанка пожаловалась на «непонятную черную жидкость» в ручье Паника

Новости Рязани
По ее словам, это не первый случай слива нечистот за последние несколько дней.

В Рязани вновь высадят цветы, пострадавшие от заморозков

Новости Рязани
Из-за ночных заморозков на площади Победы пострадал колеус.