Полицейский признался в совращении 13-летней девочки

Задержанный в конце прошлого года в Екатеринбурге сотрудник полиции признался в совращении 13-летней девочки. Об этом, ссылаясь на адвоката правоохранителя, пишет «КП-Екатеринбург».

Полицейский, которого задержали за секс с несовершеннолетней, долгое время отрицал вину, но спустя три месяца дал признательные показания. По словам юриста Аркадия Канатова, это не явка с повинной.

— Он признал факт интимной связи. Точной даты не помнит, — цитирует юриста КП.

Известно, что задержанный служил в должности старшего оперуполномоченного в одном из городов-спутников Екатеринбурга. До службы в полиции работал таксистом.

Пострадавшая девочка не раз попадала в поле зрения полиции, её называют «проблемной». Девушка-подросток, родившаяся в неблагополучной семье, неоднократно сбегала из дома, предпринимала попытки суицида.

По предварительной информации, сошлась пара как раз после очередной выходки девочки, которую несколько дней не могли найти родители. Местом запретных встреч была квартира полицейского.

Задерживали правоохранителя довольно жестко и прямо на рабочем месте. В суде на его лице можно было отчетливо разглядеть синяки. Сам полицейский утверждал, что его оклеветали.

Известно, что у мужчины есть 5-летняя дочь. С ее мамой он не живет.

По информации журналистов, проблемная девочка вновь связалась со взрослым мужчиной, его также задержали.