Профилактические осмотры у уролога — залог мужского здоровья. Не стоит стесняться обращаться к врачу при любых проблемах с мочеполовой системой. О том, какие симптомы требуют внимания, и с какого возраста стоит проходить скрининг на рак простаты, рассказал врач-уролог Павел Низин.
Какие симптомы требуют обращения к урологу:
Нарушения мочеиспускания: учащенное или затрудненное, ночные позывы, изменение цвета мочи, примесь крови, боль при мочеиспускании, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря.
Дискомфорт в мошонке: зуд, жжение, боль, высыпания, травмы.
Проблемы с эрекцией: снижение либидо, болезненность, преждевременное семяизвержение.
Изменения в семенной жидкости: изменение цвета, появление крови.
Эти симптомы могут быть признаками:
Воспаления простаты (простатита). Сопровождается учащенным мочеиспусканием, болью, иногда повышением температуры.
Заболеваний мочеиспускательного канала: уретрита (воспаление) или стриктуры (сужения).
Инфекций, передающихся половым путем (ИППП).
Рака простаты.
С какого возраста проходить скрининг на рак простаты:
С 40 лет рекомендуется ежегодный анализ крови на ПСА (простат-специфический антиген).
После 50 лет частота скрининга может быть скорректирована врачом.
Профилактика мужского здоровья:
Ограничьте потребление: соли, кофеина, алкоголя.
Питайтесь правильно: сбалансированное питание.
Ведите активный образ жизни: регулярные физические упражнения.
Носите удобное нижнее белье: из натуральных дышащих тканей.
Используйте барьерные методы контрацепции: для защиты от ИППП.
Не реже 1 раза в год проходите осмотр у уролога.