Профилактические осмотры у уролога — залог мужского здоровья. Не стоит стесняться обращаться к врачу при любых проблемах с мочеполовой системой. О том, какие симптомы требуют внимания, и с какого возраста стоит проходить скрининг на рак простаты, рассказал врач-уролог Павел Низин.

Какие симптомы требуют обращения к урологу:

Нарушения мочеиспускания: учащенное или затрудненное, ночные позывы, изменение цвета мочи, примесь крови, боль при мочеиспускании, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря.

Дискомфорт в мошонке: зуд, жжение, боль, высыпания, травмы.

Проблемы с эрекцией: снижение либидо, болезненность, преждевременное семяизвержение.

Изменения в семенной жидкости: изменение цвета, появление крови.

Эти симптомы могут быть признаками:

Воспаления простаты (простатита). Сопровождается учащенным мочеиспусканием, болью, иногда повышением температуры.

Заболеваний мочеиспускательного канала: уретрита (воспаление) или стриктуры (сужения).

Инфекций, передающихся половым путем (ИППП).

Рака простаты.

С какого возраста проходить скрининг на рак простаты:

С 40 лет рекомендуется ежегодный анализ крови на ПСА (простат-специфический антиген).

После 50 лет частота скрининга может быть скорректирована врачом.

Профилактика мужского здоровья:

Ограничьте потребление: соли, кофеина, алкоголя.

Питайтесь правильно: сбалансированное питание.

Ведите активный образ жизни: регулярные физические упражнения.

Носите удобное нижнее белье: из натуральных дышащих тканей.

Используйте барьерные методы контрацепции: для защиты от ИППП.

Не реже 1 раза в год проходите осмотр у уролога.