В Касимове выбрали управляющую компанию для обслуживания домов

Жители Касимова обратились в прокуратуру по вопросу о ненадлежащем состоянии общего имущества многоквартирного дома. Ведомство провело проверку.

Установлено, что собственниками МКД не выбран способ управления, что привело к отсутствию надлежащего обслуживания общедомового имущества. В частности, выявлены следующие нарушения: неудовлетворительное состояние кровельного покрытия, отсутствие канализационной системы, наличие плесени на фасаде здания, имеются повреждения напольного покрытия лестничных площадок и окрасочного покрытия стен, потолков во всех подъездах.

По данному факту главе администрации округа внесено представление. По результатам рассмотрения назначена управляющая компания, которая в настоящее время осуществляет мероприятия по приведению общего имущества многоквартирного дома в надлежащее состояние.