«СтарХит»: возлюбленная Старовойта спешно покинула кладбище, когда пришла его бывшая жена

Предполагаемая возлюбленная экс-министра транспорта Романа Старовойта спешно покинула Смоленское кладбище в Петербурге, когда туда пришла его бывшая жена, пишет «СтарХит».
Чиновник ушел из жизни в прошлый понедельник. Близкие сегодня почтили его память, посетив могилу. По данным издания, сначала 25-летняя Полина Корнеева села возле нее и долго смотрела на фото Старовойта. Затем к ней подошла ее мать и сказала что-то на ухо.
После этого девушка встала и спешно покинула кладбище. Экс-супруга и дочери подошли к могиле и зажгли лампаду.