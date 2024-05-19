В Рязани вручили награды призёрам «Гонки ГТО»

На фестивале ГТО в Рязани губернатор Рязанской области Павел Малков вручил золотые значки рязанцам и призы девяти командам-призёрам «Гонки ГТО».
О спортивных итогах фестиваля глава региона рассказал в телеграм-канале.
Молодёжный зачёт
- Лашманская средняя школа из Касимовского района
- Самыловская школа из Касимовского района
- РГУ имени С. А. Есенина
Семейный зачёт
- Семья Объедковых из Рязани
- Семья Назаренко из Рязанского района
- Семья Сгадлеевых из Михайлова
Корпоративный зачёт
- Лашманская средняя школа из Касимовского района
- Завод «Красное знамя»
- ПАО «Россети Центр и Приволжье — Рязаньэнерго».