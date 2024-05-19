В Рязани вручили награды призёрам «Гонки ГТО»

На фестивале ГТО в Рязани губернатор Рязанской области Павел Малков вручил золотые значки рязанцам и призы девяти командам-призёрам «Гонки ГТО».

О спортивных итогах фестиваля глава региона рассказал в телеграм-канале.

Молодёжный зачёт

Лашманская средняя школа из Касимовского района Самыловская школа из Касимовского района РГУ имени С. А. Есенина

Семейный зачёт

Семья Объедковых из Рязани Семья Назаренко из Рязанского района Семья Сгадлеевых из Михайлова

Корпоративный зачёт