Воскресенье, 19 мая, 2024

Полковник Цыплаков показал, как убивал Пинтелина

Автор: 7info

Опубликовано

В программе «Вести. Дежурная часть». вышел сюжет о расследовании убийства во время незаконной охоты на лося жителя Рязани Сергея Пинтелина. По словам ведущего, в передаче использованы уникальные кадры.

В частности, показаны съёмки следственного эксперимента, во время которого бывший заместитель начальника уголовного розыска УМВД по Рязанской области Виталий Цыплаков рассказал, как произошло убийство.

По словам Цыплакова, он сделал два выстрела по телёнку, но попал в человека. Что было дальше, полковник помнит смутно.

16 мая следователи нашли тело Сергея Пинтелина, который пропал в Сапожковском районе 24 февраля. Информация об этом появилась на сайте СУ СКР по региону.

Ранее в Рязани возбудили два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота») и ч. 2 ст. 316 УК РФ («Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления»). По ним обвиняемым проходит замначальника уголовного розыска Виталий Цыплаков.

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